Du sable radioactif découvert sur une plage française

Du sable radioactif a été détecté plus tôt en 2022 sur une plage de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, a annoncé la Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité (CRIIRAD) qui a analysé les échantillons prélevés sur le site.Par la suite, la commission a confirmé dans un rapport l’existence d’une "anomalie radiologique" dans le secteur de la plage ainsi que dans la crique située à l’est d’elle.Radionucléides naturels émetteurs de rayonnements gamma Suite aux premières analyses, les spécialistes de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ont pu caractériser les radionucléides présents. Il s’agit d’éléments de la chaine de l’uranium 238 et de celle du thorium 232.Elle n’a pas jugé "nécessaire de recommander des mesures de protection de la population concernant la plage de Trébézy à Saint-Nazaire", compte tenu des niveaux de radioactivité très localisés.

