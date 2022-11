https://fr.sputniknews.africa/20221101/apres-presque-70-ans-dindependance-lalgerie-est-elle-vraiment-independante--1056696291.html

Après presque 70 ans d’indépendance, l’Algérie est-elle vraiment indépendante?

Indépendants depuis des décennies, comment les Algériens vivent-ils aujourd’hui ce détachement de la France? Au micro de Sputnik, l’historien algérien explique... 01.11.2022, Sputnik Afrique

La révolution algérienne est célébrée le 1er novembre, quels sont les souvenirs et les après-goût que retient le pays, 70 ans après avoir opté pour l’indépendance?Au micro de Sputnik, l’ex-ministre algérien de l’Industrie, Ferhat Ait Ali, explique que certains "vivent la fin du colonialisme comme une sorte de divorce, pas comme une libération d’un intrus".Dans le même temps, pour Ahmed Rouadjia, historien et sociologue algérien, "cette indépendance ne s’obtient pas du jour au lendemain".Il pointe une certaine divergence sur ce plan: d’un côté, des dirigeants algériens résistent à "obtenir un surcroît d’autonomie vis-à-vis des puissances étrangères", et de l’autre, il y a "une volonté constante et renouvelée d’être indépendant sur le plan politique et économique".Transfert technologiqueFerhat Ait Ali fait a, par ailleurs, mis en lumière des éventuels problèmes de "transfert technologique".En guise d’exemple, il développe que "si jamais les constructeurs automobiles occidentaux délocalisent, vous allez trouver un terrain vague", puisqu’"il n’existe pas d’industrie automobile africaine"."Le ras-le-bol des Africains" à l’égard de la France70 ans après les indépendances, certains pays africains, comme le Mali, le Burkina Faso, le Tchad ou le Niger s’opposent à la présence française. Pour le sociologue Ahmed Rouadjia, ce "ras-le-bol des Africains, leur désaffection de la France est liée essentiellement à la présence exploitatrice et dominatrice" de l’Hexagone dans la région africaine.Pointant la "mentalité de supériorité" et le "mépris affiché à la surface de la vie politique et sociale", les deux traits toujours propres à la France, l’historien indique:Sympathie pour la RussieAprès avoir découvert, au fil des années, que leur indépendance "n’a été que formelle", "les élites militaires et politiques commencent à se réveiller, à prendre conscience de cette domination française qui s’ouvre partout en Afrique", poursuit par ailleurs l’historien.C’est ici que la révolte a pris racines, et de l’élite malienne, et générale des Africains, "d’où la sympathie qu’ils ont éprouvée pour la Russie", toujours selon Ahmed Rouadjia.Question mémorielle avec la FranceQuant à la fameuse "réconciliation des mémoires", la ligne de conduite de la France, depuis les gouvernements successifs, est "mi-figue, mi-raisin", estime l’historien. Et d’expliquer:Il pointe également "un paradoxe incurable" de la France pour qui "les victimes sont "bilatéraux"" et le rapport de Stora commandé par Emmanuel Macron s’est avéré être "unilatéral", tout "dans le même panier":"Tout se passe comme si l’Algérie était à l’égal de la France, comme si l’Algérie n’était pas dominée, colonisée, torturée, massacrée. C’est ça le problème de la réconciliation qui a été proposée par Macron et ses experts."

