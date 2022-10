https://fr.sputniknews.africa/20221031/seoul-et-washington-entament-un-exercice-aerien-conjoint-1056680462.html

Séoul et Washington entament un exercice aérien conjoint

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont entamé un exercice aérien conjoint impliquant environ 240 avions militaires pour vérifier les capacités opérationnelles... 31.10.2022, Sputnik Afrique

Selon l'agence de presse sud-coréenne "Yonhap", l'exercice Vigilant Storm se déroulera pendant cinq jours, alors que Séoul et Washington cherchent à renforcer la dissuasion dans un contexte de craintes autour d’un éventuel essai nucléaire de Pyongyang.Pour la manœuvre, la Corée du Sud a mobilisé près de 140 avions, dont des chasseurs furtifs F-35A et des chasseurs F-15K et KF-16, ainsi que des avions de ravitaillement KC-330, tandis que les Etats-Unis ont déployé une centaine d'avions, y compris des chasseurs furtifs F-35B, un avion de guerre électronique EA-18 et des pétroliers KC-135.Il s'agit du premier déploiement de F-35B par l'armée américaine en Corée du Sud, vraisemblablement pour mettre en évidence la puissance aérienne combinée, estime Yonhap.Par ailleurs, l'armée de l'air australienne se joindra également à la manœuvre avec le déploiement d'un ravitailleur KC-30A.Au cours de l'exercice, le Centre coréen des opérations aériennes et spatiales (KAOC) vérifiera ses capacités opérationnelles aériennes en temps de guerre en commandant les avions militaires des alliés qui doivent effectuer un total de 1.600 sorties.Cet exercice aérien a eu lieu pour la première fois en 2015 sous le nom de Vigilant ACE et a été suspendu en 2018 dans le cadre des efforts de l'administration Moon Jae-in visant à améliorer les relations intercoréennes.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

