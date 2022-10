https://fr.sputniknews.africa/20221031/opep-leurope-est-definitivement-en-recession-les-usa-sy-dirigent-potentiellement-1056689852.html

Opep: "L'Europe est définitivement en récession, les USA s’y dirigent potentiellement"

Opep: "L'Europe est définitivement en récession, les USA s’y dirigent potentiellement"

Le chef de l'Opep estime que l'économie européenne est irrévocablement frappée par la récession et que les États-Unis pourraient également faire face à ce... 31.10.2022

Lors d’une conférence sur l'énergie ADIPEC, tenue à Abou Dhabi ce lundi 31 octobre, le secrétaire général de l’Opep, Haitham al Ghais, a partagé une vision sombre de la situation économique des pays occidentaux.D’après M.al Ghais, les membres de l’Opep constatent un excédent pétrolier au quatrième trimestre."Nous voyons également un surplus au début de 2023 suite aux grandes incertitudes quant aux prévisions de croissance économique. C'est la principale raison pour laquelle nous avons pris la décision d'être proactifs", a-t-il détaillé.Réduction de la production de pétroleEn octobre dernier, l'Opep+, composée de treize membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs dix alliés, a décidé de réduire sa production de 2 millions de barils par jour. Cette décision, expliquée par l'incertitude entourant les perspectives économiques mondiales, entre en vigueur à partir de novembre.L'Opep a vu le jour en 1960 avec pour but de réguler la production et le prix du brut, en instaurant des quotas. L’organisation s'est étendue en 2006 à la Russie et à d'autres partenaires pour former l'Opep+.

