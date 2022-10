https://fr.sputniknews.africa/20221031/larmee-russe-a-detruit-toutes-les-installations-visees-en-ukraine-1056683337.html

L'armée russe a détruit toutes les installations visées en Ukraine

Dans le cadre de l'opération spéciale menée depuis fin février en Ukraine, l'armée russe a détruit ce lundi toutes les installations visées relevant du système... 31.10.2022, Sputnik Afrique

Avec des armes de haute précision, les forces armées russes ont détruit en Ukraine toutes les installations de commandement militaire et du système énergétique visées, a déclaré ce lundi Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense.En 24 heures, les troupes russes ont anéanti quatre dépôts de munitions ukrainiens dans la région de Kherson et en République populaire de Donetsk, a-t-il précisé.Des obus interceptésUn canon d'artillerie allemand Panzerhaubitze 2000 et plus de 70 militaires et mercenaires ukrainiens ont été ciblés sur l'axe Nikolaïev-Zaporojié. Plus de 110 militaires et mercenaires ont été neutralisés sur celui de Koupiansk, a ajouté le responsable.La défense antiaérienne russe a abattu 13 drones ukrainiens dans plusieurs régions de l'Ukraine. Quatre obus de lance-roquettes HIMARS et Olkha ainsi que sept missiles antiradar HARM ont été interceptés.

