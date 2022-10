https://fr.sputniknews.africa/20221030/pourparlers-poutine-biden-le-kremlin-en-devoile-une-condition-1056675056.html

Pourparlers Poutine-Biden? Le Kremlin en dévoile une condition

Pourparlers Poutine-Biden? Le Kremlin en dévoile une condition

Les négociations entre Vladimir Poutine et Joe Biden pourraient avoir lieu si les États-Unis voulaient revenir à la table des discussions sur les garanties de... 30.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-30T13:39+0100

2022-10-30T13:39+0100

2022-10-30T13:39+0100

vladimir poutine

joe biden

antony blinken

états-unis

washington

russie

moscou

dmitri peskov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1045751150_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_a70c66821de9e434ed59ba25d609e33c.jpg

Si ni Vladimir Poutine ni son homologue américain n’ont manifesté le souhait de procéder à des pourparlers, le Kremlin a évoqué les conditions pour que cela puisse avoir lieu.C’est "le souhait des États-Unis d’entendre [les] préoccupations" de la Russie qui pourrait servir de plateforme, a indiqué le porte-parole du Président russe sur la chaîne de télévision Rossiya 1.Le porte-parole du Kremlin a expliqué qu’il s’agissait "des projets de documents qui ont été transférés à la fois à Bruxelles et à Washington". À savoir, des projets d'accords sur les garanties de sécurité avec les États-Unis et l'Otan, que le ministère russe des Affaires étrangères a publiés le 17 décembre 2021.Les négociations entre la Russie et les États-Unis, l’Otan et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont été suspendues en février. D’après M.Poutine, les États-Unis et l’Otan n’ont pas pris en compte les préoccupations de principe de la Russie.Que disent les Présidents?Vladimir Poutine et Joe Biden peuvent se retrouver tous les deux au sommet du G20 en Indonésie mi-novembre.Selon le secrétaire d’État Antony Blinken, la partie américaine ne voit pas "d’espace pour la coopération diplomatique", mais s’il y en avait, elle l’accepterait.Quant au chef de l’État russe, il a également confié qu'il ne voyait pas la nécessité de tenir cette réunion et qu’il n’y en avait pour le moment pas de "plateforme".Dans le même temps, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré à plusieurs reprises que la Russie était prête à dialoguer avec n'importe quel pays.

états-unis

washington

russie

moscou

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, joe biden, antony blinken, états-unis, washington, russie, moscou, dmitri peskov