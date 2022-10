https://fr.sputniknews.africa/20221029/zaporojie-la-russie-repousse-une-tentative-de-debarquement-des-troupes-de-kiev-pres-de-la-centrale-1056664593.html

Zaporojié: la Russie repousse une tentative de débarquement des troupes de Kiev près de la centrale

À Zaporojié, la Russie a repoussé une tentative de débarquement des troupes ukrainiennes près de la centrale. Celle-ci est régulièrement la cible de tirs du... 29.10.2022, Sputnik Afrique

Les troupes russes ont déjoué une tentative de Kiev de déployer une force de débarquement dans les environs de la centrale nucléaire de Zaporojié, a indiqué ce dimanche Vladimir Rogov, membre du conseil de l'administration de la région de Zaporojié.La tentative a été entreprise ce matin à Energodar, la ville voisine de la centrale, a-t-il précisé sur Telegram.La centrale de Zaporojié est la plus grande d’Europe de ce type pour le nombre de réacteurs et la puissance installée. Elle est contrôlée par l'armée russe depuis mars dernier. L'artillerie ukrainienne la cible régulièrement depuis, ainsi que la ville d'Energodar et les zones environnantes.

