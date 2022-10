https://fr.sputniknews.africa/20221029/un-drone-russe-lancet-detruit-des-obusiers-americains-m777--video-1056667111.html

Des drones russes Lancet détruisent des obusiers US M777 près de Kherson – vidéo

Des drones russes Lancet détruisent des obusiers US M777 près de Kherson – vidéo

Le ministère russe de la Défense a publié une vidéo de la destruction d’un système antimissile Bouk-M1 et de deux obusiers M777 de fabrication américaine par... 29.10.2022, Sputnik Afrique

Des drones suicides russes Lancet ont ciblé un système antiaérien Bouk-M1 et deux obusiers M777 de l’armée ukrainienne dans la région de Kherson.La vidéo diffusée ce samedi 29 octobre par le ministère russe de la Défense montre la destruction de ces armes.Des séquences ont été filmées aussi bien par les engins menant l’attaque que par d’autres drones pour confirmer l’objectivité des faits.Plus tôt samedi, le porte-parole de la Défense russe Igor Konachenkov avait fait savoir que le châssis automoteur d’un système antiaérien Bouk-M1 et deux obusiers M777 américains avaient été détruits par des drones kamikazes près des localités de Vyssokipolié et de Novogrigorovka de la région de Kherson.

