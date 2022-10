https://fr.sputniknews.africa/20221029/nez-arrache-et-pare-brise-eclate-un-avion-traverse-un-violent-orage--1056664108.html

Nez arraché et pare-brise éclaté: un avion traverse un violent orage

Nez arraché et pare-brise éclaté: un avion traverse un violent orage

Les passagers d’un avion de la compagnie aérienne Latam reliant les capitales chilienne et paraguayenne ont vécu mercredi des moments terrifiants. Un violent... 29.10.2022, Sputnik Afrique

De fortes turbulences à bord d’un avion de la compagnie aérienne chilienne Latam ont fortement effrayé ses 48 passagers.L’avion a atterri avec un moteur en moins, le pare-brise cassé et la partie avant détruite, ce qui a été mis en évidence par les photos prises lorsqu’il a réussi à se poser.Selon plusieurs médias, en raison de la situation météorologique l’avion parti de Santiago du Chili pour Asunción mercredi 26 octobre a d’abord été détourné vers l’aéroport de Foz de Iguazu, au Brésil. Après un retard de quelques heures le vol a repris et c’est dans cette section de l’itinéraire qu’il est entré dans un violent orage de grêle à l’origine des turbulences enregistrées sur les téléphones portables des passagers.Plus de peur que de malCette météo compliquée a brutalement secoué l’avion et provoqué la panique."Les passagers et l’équipage sont sains et saufs", a indiqué la compagnie aérienne en regrettant "tout inconvénient que cette situation météorologique aurait pu causer à ses passagers".

