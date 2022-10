https://fr.sputniknews.africa/20221029/la-troisieme-guerre-mondiale-est-deja-en-cours-dit-un-economiste-ayant-predit-la-crise-de-2008-1056665148.html

La Troisième Guerre mondiale est déjà en cours, dit un économiste ayant prédit la crise de 2008

La Troisième Guerre mondiale est déjà en cours, dit un économiste ayant prédit la crise de 2008

Le conflit en Ukraine et dans le cyberespace est déjà une manifestation de la Troisième Guerre mondiale, qui a de facto commencé, selon l'économiste de renom... 29.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-29T11:39+0200

2022-10-29T11:39+0200

2022-10-29T12:10+0200

réchauffement climatique

inflation

crise économique

guerre mondiale

nouriel roubini

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103936/07/1039360714_0:354:1019:927_1920x0_80_0_0_c0e30c909a449a7a725f4c0c273e0f01.jpg

La Troisième Guerre mondiale a déjà effectivement commencé, en Ukraine et dans le cyberespace, a indiqué dans une interview au Spiegel l'économiste Nouriel Roubini.Et d'ajouter que lorsqu'il grandissait en Italie dans les années 1970, il ne s'est "jamais inquiété d'une guerre entre grandes puissances ou d'un hiver nucléaire" et n'a "jamais entendu les mots 'changement climatique' ou 'pandémie mondiale'".La récession en coursS'agissant de l'économie, M. Roubini a conclu que la zone euro était "déjà en récession" et qu'au Royaume-Uni, tout "est encore pire". Les États-Unis, de leur côté, font pression sur l'Europe pour qu'elle limite ses relations commerciales avec la Chine. Pékin, en revanche, "accroît sa puissance économique, financière et commerciale dans de nombreuses régions du monde".En outre, le yuan chinois finira par remplacer le dollar à long terme, pense l'économiste. "Cela prendra du temps, mais les Chinois savent bien penser à long terme". "Ils ont des systèmes de paiement plus sophistiqués que n'importe qui d'autre dans le monde", a-t-il ajouté.Nouriel Roubini (1958) est l'un des économistes les plus connus au monde. Il a notamment prédit la crise financière de 2008 ainsi que le krach de l'économie mondiale en plein début de la crise du coronavirus. Ayant grandi en Turquie, en Iran, en Israël et en Italie, il est maintenant citoyen américain.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

réchauffement climatique, inflation, crise économique, guerre mondiale, nouriel roubini