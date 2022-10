https://fr.sputniknews.africa/20221029/en-afrique-la-canicule-a-entraine-la-perte-de-75-milliards-dheures-de-travail-en-2021-1056667769.html

En Afrique, la canicule a entraîné la perte de 75 milliards d'heures de travail en 2021

29.10.2022

La chaleur croissante compromet de plus en plus la capacité de travail des gens. Le continent africain notamment, qui ne provoque que 3,8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, pâtit des effets néfastes du changement climatique sur la santé des habitants et sur l’économie. C'est ce qui découle d'un rapport publié en octobre 2022 par la revue médicale britannique The Lancet. L'année dernière, l'exposition à la chaleur a entraîné la perte de 470 milliards d'heures de travail potentielles dans le monde, avec des pertes de revenus potentielles équivalentes à 0,72% de la production économique mondiale. Soit une croissance de 37% par rapport à la moyenne annuelle de 1990 à 1999. Les pertes d’heures de travail sont surtout enregistrées dans le secteur agricole (40%) et les pays à faible indice de développement humain. 75 milliards d'heures de travail ont ainsi été perdues rien qu'en Afrique, les pertes de revenus potentielles étant estimées à 4,2% du produit intérieur brut (PIB) cumulé du continent.Les températures plus élevées enregistrées en Afrique ont raccourci, au cours de l’année écoulée, les saisons de croissance des cultures notamment du maïs, du riz et du blé par rapport à la moyenne annuelle de la période allant de 1981 à 2010.La santé menacéeLes décès liés à la canicule en Afrique ont également augmenté de 115% par rapport à 2000-2004, la hausse moyenne mondiale s'élevant à 68%. L'exposition à la chaleur a un impact délétère sur la santé, qui s'exprime en particulier par l’aggravation des maladies cardio-vasculaires ou respiratoires, la détérioration du sommeil et de la santé mentale.Le changement climatique facilite la propagation des maladies infectieuses comme le paludisme. Le risque de transmission de la dengue par des moustiques de type Aedes aegypti a augmenté en Afrique de 6% sur la période étudiée, ajoute The Lancet.Les énergies fossiles en causeÀ l'échelle mondiale, les événements climatiques extrêmes (sécheresses, canicules, inondations, ouragans, feux de forêt...) ont causé des pertes économiques cumulées d’environ 253 milliards de dollars en 2021. D'ailleurs, la plupart des pays du monde contribuent eux-mêmes à ces crises sanitaires et alimentaires en subventionnant les énergies fossiles, condamne la revue.Le rapport en question, intitulé "The Lancet Countdown on health and climate change", est paru à quelques jours du début de la conférence de l’Onu sur le climat (COP27). Il analyse l'impact du dérèglement climatique sur la santé des Terriens selon 43 indicateurs.

