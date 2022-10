https://fr.sputniknews.africa/20221029/danciens-habitants-de-cette-region-russe-veneraient-les-dieux-grecs-selon-ces-decouvertes---images-1056669283.html

D’anciens habitants de cette région russe vénéraient les dieux grecs, selon ces découvertes - images

Un coin du voile a été soulevé sur les coutumes des habitants de Phanagoria, sur la péninsule russe de Tamagne, qui était une colonie de la Grèce antique... 29.10.2022, Sputnik Afrique

Il y a 2000 ans, les habitants de Phanagoria, sur la péninsule de Taman, en Russie, entretenaient des liens avec les Perses, vénéraient Aphrodite et suivaient probablement les horoscopes, à en croire tout un éventail de découvertes faites cette année.À noter que les fouilles dans cette zone se poursuivent depuis plus d’une quinzaine d’années. Selon les spécialistes, les résultats de celles faites en 2022 prouvent que Phanagoria était en effet une colonie de la Grèce antique.Vénération d’AphroditeUne tombe du Ier siècle abritait un médaillon en argent avec une image de la déesse Aphrodite et dix signes astrologiques. Selon toute vraisemblance, la jeune femme qui le portait était une prêtresse d’Aphrodite ou vénérait la déesse en question. Les bagues et les boucles d’oreilles liés à son culte en témoignent.Une épée persaneEn outre, les archéologues ont découvert une épée persane. Ce type d’arme était utilisé par les cavaliers de l'époque de la Grande Migration, entre les IVe et VIe siècles. À en juger par le pommeau doré du manche en bois, l’arme a été fabriquée en Perse.Comment cet objet est arrivé d'Asie dans la péninsule de Taman? Les scientifiques privilégient deux versions: soit l’épée était un trophée de guerre, soit un cadeau diplomatique.En tout cas, cette découverte montre que les habitants de cette région, il y a un millénaire et demi, ont participé activement aux processus politiques dans le Caucase et la région de la mer Noire.

