"Touche pas, elle porte malheur!": la calvaire des albinos en Afrique subsaharienne

Qu’est-ce que ça signifie, être albinos en Afrique? Interrogées par Sputnik, les personnes atteintes de cette mutation génétique, témoignent de leurs hauts et bas, mais surtout des bas.L’albinisme est une maladie génétique caractérisée par la présence d’une très faible quantité de mélanine dans la peau, les cheveux et les yeux. Souvent, ces personnes ont le teint blanc cireux ou légèrement rosé, leurs cheveux sont blancs ou roux, comme les poils, cils et sourcils.En Afrique subsaharienne ces personnes sont "discriminées, stigmatisées et ce qui est désolant, c’est qu’elles sont marginalisées", constate Gouaré Amême, président de l’association Gouaré Amfiz qui prend en charge les gens souffrant de cette anomalie génétique en Côte-d’Ivoire."Ne la touche pas!"Les albinos sont souvent discriminés à l’embauche ou pour devenir locataire d’un logement.Rituels morbidesSelon les informations collectées en 2018 par Africa Albinisme network, plus d’une trentaine d’albinos ont été agressés en Côte-d’Ivoire. La situation est caractéristique non seulement pour cet État africain: selon les Nations unies, plus de 80 albinos ont été tués en Tanzanie depuis 2000 et il y a eu au moins 18 meurtres au Malawi depuis 2014.Fin août, l’enlèvement d’un enfant albinos à Ikongo, ville du sud-est de Madagascar, a déclenché des émeutes dans lesquelles une vingtaine de personnes ont été tuées.En Afrique subsaharienne, les croyances sont fortes que le corps des albinos, leurs cheveux, les organes génitaux peuvent permettre, via certaines pratiques, d’accéder à la richesse, explique Gouaré Amême. De plus, certains croient que les albinos apportent le malheur à leur famille.Surmonter le rejetCertaines personnes s’adaptent très mal, ne pouvant pas surmonter le rejet social, avance Touré Roseline, une autre habitante d’Abidjan.Gouaré Amfiz dont le but est la réinsertion des albinos dans les sociétés africaines, anime des activités de sensibilisation, remet des kits alimentaires, vestimentaires, scolaires.En 2019, l’association a initié le concours "Miss albinos Côte d’Ivoire", une première.

