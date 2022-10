La Côte d'Ivoire s'apprête à récupérer le tambour parleur Djidji Ayôkwé conservé en France

https://fr.sputniknews.africa/20221028/la-cote-divoire-sapprete-a-recuperer-le-tambour-parleur-djidji-ayokwe-conserve-en-france-1056662969.html

La Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir très prochainement le Djidji Ayôkwé, le tambour parleur centenaire du peuple Atchan ou Ebrié d'Abidjan, pris en 1916... 28.10.2022, Sputnik Afrique

Une cérémonie visant à conjurer les mauvais sorts pour faciliter le retour du tambour parleur centenaire Djidji Ayôkwé de France en Côte d'Ivoire s'est tenue le 27 octobre au siège de la chefferie d'Adjamé-village à Abidjan, rapporte le portail officiel du gouvernement ivoirien.La ministre ivoirienne de la Culture et de la francophonie, Françoise Remarck, a pris part à cette cérémonie organisée par le Collectif des chefs de la fratrie Bidjan.Selon la ministre, une délégation de chefs se rendra au Quai Branly dans quelques jours pour la cérémonie rituelle qui doit permettre la restauration de l’objet sacré. Le tambour parleur Djidji AyôkwéSelon le site, le Djidji Ayôkwé, ce qui signifie "panthère-lion" en français, est un tambour sacré du peuple Atchan ou Ebrié d'Abidjan. Il fait 3,5 m de long pour 0,78 m de diamètre. Saisi en 1916, pendant la colonisation, il est actuellement conservé au musée du quai Branly, en France. Il y a donc 106 ans que cet objet du patrimoine culturel a quitté la Côte d’Ivoire.Symbolisé par le chiffre 4, le ’’Djidji Ayôkwé’’ arbore quatre couleurs: le rouge, le noir, le blanc et le bleu. Il concentre toute la civilisation tchaman et bidjan, les fondateurs d’Abidjan. Ce chiffre 4 renvoie aux quatre villages bidjan, notamment Bidjanté (actuel Attécoubé), Bidjandjèmin (actuel Adjamé), Cocody-village et Bidjan-Santé. Il ramène également aux quatre générations, à savoir Gnando, Dougbo, Tchagba et Blessoué, explique la même source.

