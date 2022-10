https://fr.sputniknews.africa/20221028/jerry-lee-lewis-pionnier-du-rocknroll-est-mort-a-87-ans-1056660830.html

Jerry Lee Lewis, pionnier du rock'n'roll, est mort à 87 ans

L'un des derniers grands pionniers du rock and roll, le musicien américain Jerry Lee Lewis, est mort à l'âge de 87 ans, a annoncé son agent à l'AFP vendredi 28... 28.10.2022, Sputnik Afrique

Associé pour l'éternité à la chanson Great Balls of Fire, réputé pour sa forte présence sur scène et son style dynamique au piano, légende du rock originaire de Louisiane, Jerry Lee Lewis est décédé de cause naturelle, a précisé la même source.À la fois ami et rival du King, Elvis Presley, lui-même, Jerry Lee Lewis avait influencé toute une génération de musiciens, comme Bruce Springsteen qui disait à son propos en 1995: "Il ne joue pas du rock'n'roll, il est le rock'n'roll."Il était aussi fameux pour ses tubes que pour les drames et scandales qui ont jalonné son existence.

