Poutine au Président bissau-guinéen: l’Ukraine a refusé les négociations sur ordre des USA

"Il [lui] a raconté qu’un texte était pratiquement prêt et qu’un équilibre très compliqué était presque atteint. Mais, brusquement, la partie ukrainienne est sortie des radars, a fait part de son absence de volonté de continuer les négociations. Plus tard, ce refus a été pratiquement transformé en une loi interdisant à la partie ukrainienne, à son Président et aux autre de tenir des discussions avec la Russie et le Président Poutine", a précisé Dmitri Peskov.