Nouveaux accords militaires turco-libyens

Nouveaux accords militaires turco-libyens

Ankara et Tripoli accentuent leur coopération en signant deux nouveaux accords militaires. Lesquels porteront sur la modernisation de l’aviation libyenne et la... 27.10.2022, Sputnik Afrique

Le 25 octobre, le Premier ministre libyen basé à Tripoli, Abdelhamid Dbeibah, et le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, ont signé deuxaccords militaires. Dans le premier, s’agit de perfectionner l’aviation militaire grâce à l’expertise turque. Il était aussi question de plusieurs conventions de mise en œuvre concernant l’accord sécuritaire signé en 2019 par Ankara et l’ancien gouvernement de Tripoli.Et ce, quelques semaines après une autre entente, cette fois sur les hydrocarbures, signée entre les deux pays le 3 octobre.Accords de 2019 sur fond de conflitsEn échange des accords signés en 2019, la Turquie avait prêté main forte au gouvernement de Tripoli pour refouler une offensive menée par Khalifa Haftar, homme fort de l’est du pays. Depuis mars 2022, la bataille pour le pouvoir a repris en Libye.Rappelons que ce pays est divisé entre l’Est et l’Ouest. Deux gouvernements s’affrontent: celui de Tripoli, installé en 2021 dans le cadre d’un processus de paix, et un autre dirigé par un ancien ministre de l’Intérieur soutenu par le maréchal Khalifa Haftar.

