https://fr.sputniknews.africa/20221027/musk-dit-avoir-achete-twitter-pour-permettre-des-debats-sains-sur-internet-1056644363.html

Musk dit avoir acheté Twitter pour permettre des débats "sains" sur Internet

Musk dit avoir acheté Twitter pour permettre des débats "sains" sur Internet

Le milliardaire Elon Musk dit avoir acheté Twitter pour qu'il y ait une place publique sur Internet où l'on pourrait mener des débats "sains" et sans violence. 27.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-27T16:05+0200

2022-10-27T16:05+0200

2022-10-27T16:27+0200

elon musk

twitter, inc

internet

acquisition

liberté d'expression

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103827/36/1038273689_0:424:5184:3340_1920x0_80_0_0_857c5438c57dcf17e544844e9d7180f6.jpg

Elon Musk a affirmé ce jeudi 27 octobre sur Twitter qu'il achetait ce réseau social car il est "important pour l'avenir de la civilisation d'avoir une place publique en ligne où une grande variété d'opinions peuvent débattre de façon saine, sans recourir à la violence".Le 26 octobre, Elon Musk a mis en ligne une vidéo le montrant dans les locaux de Twitter, dont il doit boucler le rachat d'ici le vendredi 28 octobre, et s'est rebaptisé "Chef Twit" sur le réseau social.Dans le petit film, le bouillant entrepreneur arrive à l'accueil de ce qui semble être le siège de la société, avec un lavabo dans les bras, hilare. Il joue ainsi sur le mot "sink" (lavabo), utilisé dans une expression américaine qu'il a posté sur le message accompagnant la vidéo. "J'entre au siège de Twitter - je vous laisse absorber l'information!", ou "let that sink in" en anglais, a-t-il écrit, sur son compte.Début juillet, Elon Musk avait annoncé qu'il renonçait à prendre le contrôle du réseau social, décision qu'avait contesté Twitter devant la justice du Delaware. Il avait finalement changé d'avis début octobre.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

elon musk, twitter, inc, internet, acquisition, liberté d'expression