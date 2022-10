https://fr.sputniknews.africa/20221027/le-senegal-affiche-une-croissance-au-dessus-de-la-moyenne-en-afrique-subsaharienne-fmi-1056651315.html

Le Sénégal affiche une croissance au-dessus de la moyenne en Afrique subsaharienne

Le Sénégal affiche une croissance au-dessus de la moyenne en Afrique subsaharienne

Le FMI estime que la croissance économique du Sénégal est supérieure à la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne. Selon un rapport du fonds, la reprise... 27.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-27T22:20+0200

2022-10-27T22:20+0200

2022-10-27T22:31+0200

sénégal

afrique subsaharienne

fonds monétaire international (fmi)

pib

croissance économique

économie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/1052068770_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_917b059ab60876e04c7db087dc91380d.jpg

Le Sénégal affiche une croissance économique située actuellement entre 4 et 5%, soit au-dessus de la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne, a indiqué, ce jeudi 27 octobre, à Dakar, le chef de division des études régionales au Département Afrique du FMI, Luc Eyraud.Le rapport intitulé ’’sur la corde raide’’ table ’’sur un ralentissement économique assez fort dans la région, lié à un ensemble de chocs mondiaux qui ont affecté l’Afrique subsaharienne’’, a expliqué Luc Eyraud, présentant les grandes lignes de cette étude.La croissance a ralenti en Afrique subsaharienneLa reprise économique en Afrique subsaharienne '’a connu un coup d’arrêt brutal’’, note le rapport.L’étude souligne que ‘’le renchérissement des produits alimentaires et de l’énergie pénalise les populations les plus vulnérables de la région, et les déséquilibres macro-économiques s’approchent de niveaux inédits depuis des décennies’’.Le changement climatique ‘’affecte beaucoup la région avec une augmentation de phénomènes météorologiques extrêmes tels que la désertification dans le Sahel ou des cyclones et des inondations’’.

sénégal

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

sénégal, afrique subsaharienne, fonds monétaire international (fmi), pib, croissance économique, économie