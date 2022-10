https://fr.sputniknews.africa/20221027/le-pentagone-aurait-teste-avec-succes-des-composants-darmes-hypersoniques-1056640723.html

Le Pentagone aurait testé "avec succès" des composants d'armes hypersoniques

Le Pentagone aurait testé "avec succès" des composants d'armes hypersoniques

Selon Reuters, les États-Unis ont réalisé "avec succès" un test de composants d’armes hypersoniques pour développer "une nouvelle classe d'armes" pour laquelle... 27.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-27T12:14+0200

2022-10-27T12:14+0200

2022-10-27T12:14+0200

états-unis

armes hypersoniques

essais

pentagone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/1045928609_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_69ad8fca82110673fc54ed853e32549d.jpg

Le Pentagone a testé "avec succès" le 26 octobre des composants d'armes hypersoniques, comme le rapporte Reuters en se référant à un communiqué de la marine.Selon la source citée par le média, la marine et l'armée américaines ont fait décoller une fusée en Virginie pour mener une douzaine d'expériences sur les armes hypersoniques afin de les développer.De plus, Reuters indique que les essais comprenaient l'évaluation des performances de navigation et de communication des armes concernées, ainsi que des "matériaux avancés" résistant à la chaleur dans un "environnement hypersonique réaliste".L'essai était destiné à valider les futurs aspects d’une frappe rapide conventionnelle de la marine et d’une arme hypersonique à longue portée de l'armée, précise le média.Plusieurs échecs en 2021L'armée et la marine américaines travaillent ensemble sur une arme hypersonique depuis 2017 dans le but de pouvoir la tirer à partir de lanceurs au sol et de navires et sous-marins. Certains hauts fonctionnaires américains ont à de nombreuses reprises pointé l’absence d’armes hypersoniques susceptibles de faire face aux russes ou aux chinoises.En 2021, les États-Unis ont essuyé plusieurs échecs lors des tests de leur missile:En décembre, un prototype du missile AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) n’a pas réussi à se détacher d’un B-52 Stratofortress.En octobre, le Pentagone a constaté un énième échec des tests de cette arme qui devait être lancée depuis le Pacific Spaceport Complex-Alaska sur l'île de Kodiak. La Défense américaine a pourtant souligné que la faille était due au propulseur du missile, lequel ne faisait pourtant pas partie du programme des armements hypersoniques, et était utilisé uniquement pour ces essais.Réalisé en juillet, un précédent test du missile avait échoué après une défaillance du moteur bien que l’arme ait réussi à se détacher de son avion porteur. Une première tentative de tests avait avorté en avril. Le problème venait alors du porte-missiles.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, armes hypersoniques, essais, pentagone