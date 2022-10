https://fr.sputniknews.africa/20221027/le-nouveau-gouvernement-kenyan-prete-serment-1056644969.html

Le nouveau gouvernement kényan prête serment

Le nouveau gouvernement kényan a prêté serment au Palais d'État à Nairobi lors d'une cérémonie présidée par le Président William Ruto. 27.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-27T16:24+0200

kenya

gouvernement

afrique subsaharienne

La cérémonie de prestation de serment du nouveau gouvernement kenyan s'est déroulée ce jeudi 27 octobre à Nairobi, au lendemain de l'approbation de l'équipe gouvernementale par l'Assemblée nationale, conformément à la Constitution.Le Président William Ruto a exhorté les membres de son gouvernement à travailler de manière concertée et respectueuse avec les élus afin de pouvoir mettre en œuvre le programme de développement.Il a également remercié l'ancien cabinet pour avoir travaillé avec lui et permis une transition en douceur de l'administration.En septembre, Ruto a promis d'engager une réforme de la fiscalité, pour la rendre plus progressive, et de s'attaquer à la dette qui atteint 70 milliards de dollars.Le chef de l'État a déclaré avoir hérité d'une économie en mauvais état après les deux mandats de son prédécesseur Uhuru Kenyatta, dont il était pourtant le vice-président.Situation au KenyaLe Kenya est la locomotive économique de l'Afrique de l'Est, mais un tiers de sa population vit sous le seuil de pauvreté. L'inflation a atteint officiellement 9,2% en août, au plus haut depuis plus de 5 ans, alors que la monnaie, le shilling kényan, dévissait face au dollar.Le prix des carburants a bondi mi-septembre dans le pays, après la décision du gouvernement de baisser drastiquement certaines subventions.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

