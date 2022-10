https://fr.sputniknews.africa/20221026/un-essai-russe-de-riposte-nucleaire-en-images-1056632606.html

Un essai russe de riposte nucléaire en images

Un essai russe de riposte nucléaire en images

Le lancement de missiles balistiques intercontinentaux Iars et Sineva capables de transporter des ogives nucléaires, le déploiement d’avions bombardiers à long... 26.10.2022, Sputnik Afrique

Le ministère russe de la Défense a rendu publiques ce 26 octobre les images montant l’entraînement de ses forces de dissuasion nucléaire stratégique, soit une riposte à une attaque nucléaire ennemie.Un missile balistique intercontinental thermonucléaire RS-24 Iars a été lancé depuis le cosmodrome de Plessetsk dans le nord-ouest de la Russie vers le terrain d’entraînement situé sur la péninsule du Kamtchatka en Extrême Orient russe.Un autre missile balistique mer-sol Sineva a été tiré depuis la mer de Barents en Arctique. Dans une vidéo, on voit le travail de l’équipage d’un sous-marin et le lancement d’un missile.L'exercice a aussi impliqué des avions bombardiers à long rayon d'action Tu-95MS.Impliquant les forces de dissuasion stratégique terrestres, maritimes et aériennes, ces manœuvres se sont déroulées sous la surveillance du Président russe. Toutes les cibles ont été atteintes, a noté le Kremlin dans un communiqué. Il s’agit du deuxième entraînement de ces forces de dissuasion stratégique depuis le début de 2022.

