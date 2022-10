https://fr.sputniknews.africa/20221026/transformee-en-site-dexperiences-biologique-lukraine-est-inondee-darmements-selon-poutine-1056630280.html

Poutine: l'Ukraine est un terrain d'expériences biologiques des États-Unis

Les États-Unis ont d’abord transformé l’Ukraine en terrain d’essai biologique et maintenant ils inondent le pays par différents types d’armement, dont certains... 26.10.2022, Sputnik Afrique

L’Ukraine a perdu sa souveraineté et est devenue un "instrument" de la politique étrangère de Washington qui l’utilise en tant que "bélier" contre la Russie, la Biélorussie, l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) et la Communauté des États indépendants (CEI), a indiqué le Président russe lors d’une réunion avec des chefs d’agences de sécurité et des services de renseignement des pays de la CEI.Le "marché noir" des armesLe Président russe a appelé à prêter attention au "marché noir" des armes opérant en Ukraine.

