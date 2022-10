https://fr.sputniknews.africa/20221026/recrutement-massif-au-sein-de-larmee-burkinabe-1056631442.html

Recrutement massif au sein de l’armée burkinabé

Le nouveau Président de la transition, Ibrahim Traore, a défini des axes clairs après sa prise du pouvoir le 30 septembre dernier. Parmi ceux-ci, la sécurité... 26.10.2022, Sputnik Afrique

Dès sa prise du pouvoir le 30 septembre dernier, le nouvel homme fort du Burkina Faso a défini ses axes d’action. Ainsi, Ibrahim Traoré s’est donné comme priorité le combat antiterroriste. Dans ce sens, le Burkina Faso compte recruter 50.000 volontaires. Objectif: renforcer la lutte de l’armée contre le djihadisme.Ce recrutement s’ajoute à celui de lundi, ou la BVDP avait annoncé la volonté de bâtir une force de 15.000 VDP pouvant être déployés sur l’ensemble du territoire national.Les volontaires en première ligne des attaques terroristesLe statut des volontaires est défini par la loi depuis le 21 janvier 2020. Il concerne toute personne de nationalité burkinabé, auxiliaire des Forces de défense et de sécurité (FDS), servant de façon volontaire les intérêts sécuritaires de son village ou de son lieu de résidence ‘.Une préparation à la guerre expressLes VDP reçoivent une formation civique et militaire de 14 jours avant d’être armés et dotés de moyens de communication.Depuis 2015, le Burkina Faso est visé par des attaques djihadistes récurrentes. Ce qui créé une instabilité dans le pays, causant des pertes en vies humaines.

