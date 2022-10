https://fr.sputniknews.africa/20221026/deux-policiers-nigeriens-tues-dans-une-attaque-pres-du-burkina-faso-sept-assaillants-abattus-1056625941.html

Deux policiers nigériens tués dans une attaque près du Burkina Faso, sept assaillants abattus

Deux policiers nigériens tués dans une attaque près du Burkina Faso, sept assaillants abattus

26.10.2022

Les deux policiers ont été tués "suite à une attaque terroriste perpétrée lundi 24 octobre 2022" contre le poste de police à Tamou, chef-lieu d'une commune du sud-ouest du Niger située dans la région de Tillabéri, frontalière du Burkina Faso, indique le ministère dans un communiqué.Une première attaque avait déjà visé samedi un poste de contrôle mixte, de police et d'agents des Eaux et Forêts dans la même ville de Tamou, selon le communiqué.Les opérations de ratissage, notamment aériennes, de l'armée dans la zone ont tué sept assaillants et en ont blessé 24 autres, indique la même source.La zone de Tamou est riveraine du parc du W - à cheval sur les frontières Niger-Burkina-Bénin - une zone touristique, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996 mais considérée comme une zone à haut risque et déconseillée par les chancelleries occidentales.Samedi dernier, au moins onze civils ont été tués dans l'ouest du Niger lors de plusieurs attaques de djihadistes présumés à Banibangou, une autre commune de la région de Tillabéri, près du Mali.Le Niger est confronté à la violence terroriste sur plusieurs pans de son territoire.

