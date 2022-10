https://fr.sputniknews.africa/20221026/burkina-faso--un-gouvernement-forme-qui-sont-les-ministres-cles--1056629282.html

Burkina Faso : Un gouvernement formé, qui sont les ministres clés ?

Burkina Faso : Un gouvernement formé, qui sont les ministres clés ?

Le premier gouvernement sous l’ère de la dernière transition du Burkina Faso a vu le jour. Il devra diriger le pays jusqu’à juillet 2024. Ce nouveau... 26.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-26T12:22+0200

2022-10-26T12:22+0200

2022-10-26T12:22+0200

afrique

burkina faso

gouvernement

ministre

transition

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1056585916_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1a3cf68c032df9f8db181bae28ffd038.jpg

Le Premier ministre Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela a été dernièrement nommé par le président de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré. Il a procédé, le mardi 25 octobre au soir, à la formation de son gouvernement qui est formé de 20 ministres et de trois délégués.Parmi eux2 ministères importants sont occupés par des militaires. Il s’agit du colonel major Kassoum Coulibaly, qui hérite du portefeuille de la Défense et des Anciens combattants et du colonel Boukaré Zoungrana, commandant de la brigade de veille et de défense patriotique, qui est le ministre de l’Administration territoriale et à la Sécurité.D’autres militaires dans le gouvernementLe colonel Boukaré Zoungrana s’est vu octroyer le portefeuille de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Tandis que le colonel Augustin Kaboré détient le portefeuille de l’Environnement.Cinq ministres reconduitsPrésents dans le gouvernement de la précédente transition dirigée par Paul-Henri Sandaogo Damiba, cinq ministres ont été reconduits. Il est question de Bassolma Bazié (Fonction publique), Olivia Rouamba (Affaires étrangères) et de son ministre délégué Karamoko Jean-Marie Traore, Robert Lucien Kargougou (Sante), et Aminata Zerbo (Transition Digitale).Il faut rappeler que le 30 septembre dernier, le Burkina Faso a connu un nouveau renversement du pouvoir militaire. C’est alors que le capitaine Ibrahim Traore a pris les rênes du pouvoir et est devenu le nouvel homme fort du Burkina Faso.

afrique

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, burkina faso, gouvernement, ministre, transition