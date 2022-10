https://fr.sputniknews.africa/20221026/a-quelle-distance-le-monde-est-il-du-danger-nucleaire-60-ans-apres-la-crise-des-missiles-de-cuba-1056631743.html

À quelle distance le monde est-il du danger nucléaire, 60 ans après la crise des missiles de Cuba?

À quelle distance le monde est-il du danger nucléaire, 60 ans après la crise des missiles de Cuba?

Tout comme lors de la crise des missiles de Cuba, la sonnette d’alarme est actuellement tirée face à des spéculations sur les risques d’un conflit nucléaire en... 26.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-26T16:04+0200

2022-10-26T16:04+0200

2022-10-26T16:04+0200

crise des missiles de cuba (octobre 1962)

international

russie

états-unis

armes nucléaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101887/38/1018873877_0:240:4609:2833_1920x0_80_0_0_f4e7697164d0d6c75a94679b896fc655.jpg

Pendant près de deux semaines, en octobre 1962, l’humanité retenait son souffle après que l'URSS ait déployé des missiles nucléaires à Cuba pour contenir l'agression américaine et pour répondre à l’installation de missiles nucléaires américains en Turquie. Soixante ans après, le conflit en Ukraine et une possible provocation nucléaire ukrainienne à la "bombe sale", évoquée par les autorités russes, met de nouveau tout le monde sous pression.Dans une interview accordée à Sputnik, Manuel Espinoza, analyste au Centre régionale de recherche internationale du Nicaragua, a dit que la planète a toujours été exposée à un risque constant de destruction nucléaire depuis le largage des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945.Selon M.Espinoza, Vladimir Poutine a mis en garde contre les menaces d’agression à l’encontre de la Russie et d’une réponse "décisive" si elles ne cessaient pas.Une menace "plus importante"Sans vouloir assimiler la situation d'alors à la réalité de 2022, la politologue nicaraguayenne, Josseline Yalesca Muñoz Berroterán, a pour sa part évoqué auprès de Sputnik l’existence d’un "danger caché" d'une plus grande escalade.Selon elle, cela s’inscrit dans le contexte de "l'intensification de la rhétorique antirusse alimentée par les médias américains et européens".De son côté, l’interlocutrice a dit ne pas voir que "la Russie est intéressée par une escalade du conflit, même si les provocations de l’Otan se poursuivent", comme les exercices de l’Alliance qui auront lieu à la fin du mois.

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

crise des missiles de cuba (octobre 1962), international, russie, états-unis, armes nucléaires