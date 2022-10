https://fr.sputniknews.africa/20221025/un-quart-de-la-population-mondiale-toujours-prive-de-leau-potable-selon-lonu-1056613182.html

Un quart de la population mondiale, toujours privé de l'eau potable, selon l’Onu

Malgré des progrès spectaculaires en vingt ans, un quart de la population mondiale est toujours privé d’eau potable, alors que le changement climatique et... 25.10.2022, Sputnik Afrique

Réalisé par l’UNICEF, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de la Banque mondiale, le rapport indique que les investissements dans l’accès à l’eau potable devraient être multipliés par quatre pour réaliser cet objectif de développement durable en 2030.L’étude relève que les efforts pour améliorer l’approvisionnement des populations en eau potable se soldent par des progrès pour la santé publique et une baisse énorme de la mortalité infantile, notant que les deux milliards de personnes qui ont gagné l’accès à ce service vital depuis vingt ans ne font pas exception.Pourtant, fait observer l’étude, cette avancée si positive reste fragile, inégale et inéquitable, précisant que deux autres milliards de personnes, soit un quart de la population mondiale, sont toujours privés d’eau potable, avec des conséquences encore tragiques. “Chaque année, un million et demi de personnes, surtout des nourrissons et des enfants, meurent des suites de maladies évitables causées par une eau insalubre”, déplore le rapport.

