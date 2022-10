https://fr.sputniknews.africa/20221025/nouvelle-video-de-lattentat-a-lexplosif-a-melitopol-1056625044.html

Nouvelle vidéo de l’attentat à l’explosif à Mélitopol

Nouvelle vidéo de l’attentat à l’explosif à Mélitopol

Une vidéo a été mise en ligne montrant l’explosion d’une voiture-piégée ce mardi matin à Melitopol, dans la région de Zaporojié. L’attentat a fait six blessés... 25.10.2022, Sputnik Afrique

Une caméra de surveillance a filmé l’explosion qui a retenti ce mardi 25 octobre, à 08h40, près de la société de radio-télévision locale ZaMedia à Melitopol, dans la région de Zaporojié devenue russe suite à un référendum tenu en septembre. Le chef par intérim de la région, Evgeniy Balitsky a qualifiée l’explosion d’"attentat".La vidéo montre qu’une voiture garée près du bâtiment explose lorsqu’une autre voiture passe à côté. Selon les premières estimations, la charge était d’environ 15 kilogrammes d’équivalent TNT.Le dernier bilan fait état de six blessés dont un enfant. Outre, le bureau de ZaMedia, l’explosion a endommagé un immeuble résidentiel et plusieurs voitures.Le 12 octobre, un autre attentat avait fait un blessé grave sur un marché de Melitopol.La région sous la loi martialeLa loi martiale est en vigueur dans la région de Zaporojié, tout comme dans les républiques de Donetsk et Lougansk ainsi que dans la région de Kherson depuis le 19 octobre.Les quatre entités ont adhéré à la Fédération de Russie sur décision de leurs habitants exprimée lors des référendums les 23-27 septembre.

