"Merci beaucoup, mon cher Poutine!": les dirigeants russe et bissau-guinéen s’entretiennent à Moscou

Les liens économiques entre Moscou et Bissau, la possibilité de vendre des navires militaires russes et les problèmes du commerce de blé ont été au centre... 25.10.2022, Sputnik Afrique

Une rencontre à l’approche du 55e anniversaire des relations diplomatiques entre la Russie et la Guinée-Bissau. Voici les moments forts des pourparlers qui ont eu lieu, ce mardi 25 octobre, entre Vladimir Poutine et Umaro Sissoco Embalo à Moscou.Au début de l’entretien, celui-ci a remercié son homologue russe pour l’accueil, combinant le français et le russe:Position africaine face à la situation en UkraineM.Embalo, qui est aussi le chef de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), a réaffirmé le partenariat entre les pays membres et la Russie."Je suis venu en tant que ‘friend’, en tant que ‘droug’ (ami)", a ajouté M.Embalo.Et d’ajouter que les pays africains souhaitent une bonne fin au conflit militaire entre les États voisins qui ont entrainé des perturbations dans le commerce de céréales et d’engrais.Renforcement des liens économiquesLe chef de l’État russe a ensuite salué le taux de croissance des échanges commerciaux entre Moscou et les pays de l’Afrique de l’Ouest.Revenant sur le prochain anniversaire des relations diplomatiques, M.Poutine a souligné que celles-ci avaient toujours été "très bonnes et très bienveillantes" entre la Guinée-Bissau et l’Union soviétique. D’ailleurs, elles le sont toujours aujourd’hui.Cependant, "il faut faire beaucoup pour le développement des liens économiques et commerciaux". Quant au domaine d’enseignement, "la situation évolue de manière nettement positive". En plus de cela, la Russie est aussi prête à augmenter les quotas pour les étudiants en provenance de ce pays, a noté Vladimir Poutine.Acquisition de naviresLa Guinée-Bissau s’est aussi déclarée intéressée à l’achat de frégates et d’hélicoptères russes. Actuellement, le pays qui dispose de petites frégates espagnoles, voudrait acquérir de grands navires pour ses forces navales, ainsi qu’un hélicoptère, auprès de la Russie.Le Président bissau-guinéen a précisé étudier les possibilités de paiement. Ce à quoi M.Poutine a promis d’examiner cette demande.

