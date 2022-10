https://fr.sputniknews.africa/20221025/manifestations-au-tchad-insurrection-avec-soutien-etranger-selon-deby-1056614100.html

Manifestations au Tchad: "insurrection" avec "soutien" étranger, selon Déby

Manifestations au Tchad: "insurrection" avec "soutien" étranger, selon Déby

Après les affrontements qui ont éclaté au Tchad entre manifestants et forces de l'ordre faisant une cinquantaine de morts, le gouvernement de transition a... 25.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-25T09:56+0200

2022-10-25T09:56+0200

2022-10-25T09:56+0200

tchad

manifestation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1056613952_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_f874e758bcf26e0da2aff8ee3f00f7de.jpg

Les manifestations tenues le 20 octobre au Tchad étaient une "insurrection minutieusement préparée" avec le "soutien de puissances étrangères", a affirmé lundi le Président Mahamat Idriss Déby Itno, sans les nommer.Il a accusé l'opposition et des groupes rebelles d'en être les organisateurs et d'avoir "recruté et utilisé des groupes terroristes, paramilitaires pour opérer des assassinats gratuits de masse", après avoir "sollicité le soutien des puissances étrangères" pour "accéder au pouvoir". Le général cinq étoiles de 38 ans a également décrété un deuil national de 7 jours et promis que la justice allait déterminer les "responsabilités" dans ces "tueries".Le 20 octobre, les affrontements ont éclaté au Tchad entre manifestants et forces de l'ordre faisant une cinquantaine de morts, après la prolongation pour deux ans de la période de transition, qui devait s'achever ce 20 octobre.Mard 25 octobre, à Kinshasa, les chefs d'État et de gouvernement des 11 pays la Communauté des États d'Afrique centrale (CEEAC), dont le président Déby, sont invités à un sommet extraordinaire à Kinshasa pour évoquer, à huis clos, la situation au Tchad.

tchad

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

avec AFP

avec AFP

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec AFP

tchad, manifestation