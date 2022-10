https://fr.sputniknews.africa/20221025/incendie-dune-ecole-pour-aveugles-en-ouganda-au-moins-11-morts-1056614265.html

Incendie d'une école pour aveugles en Ouganda, au moins 11 morts

Incendie d'une école pour aveugles en Ouganda, au moins 11 morts

Au moins onze personnes, pour la plupart des enfants, ont été tuées et six blessées dans l'incendie d'une école pour aveugles à Luga, un village situé à 45... 25.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-25T10:23+0200

2022-10-25T10:23+0200

2022-10-25T12:39+0200

ouganda

incendie

aveugles

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1054918404_0:1773:2047:2924_1920x0_80_0_0_10a20ca1b3c8dc3cb9a6e16450ea92d4.jpg

La cause de l'incendie, qui s'est déclaré vers 01H00 mardi (22H00 GMT lundi), est "actuellement inconnue mais pour l'instant onze décès (...) ont été confirmés et six personnes en condition critique ont été admises à l'hôpital Herona de Kisoga", la grande ville voisine, selon le communiqué de la police."La plupart des personnes décédées sont des enfants", a déclaré à l'AFP le général Kahinda Otafiire, ministre des Affaires intérieures.L'école pour aveugles Salama, construite en 1999, accueille plusieurs dizaines d'élèves, âgées de 6 à 25 ans."Je n'ai pas de mots pour décrire la douleur que je vis", a affirmé à l'AFP Richard Muhimba, le père d'un enfant décédé qui habite dans la ville voisine de Mukono."Je lui ai rendu visite samedi, il était en bonne santé, et trois jours plus tard il est mort", déclare-t-il au téléphone avant de raccrocher, assailli par le chagrin.Ces dernières années, plusieurs incendies dans des écoles ont endeuillé ce pays de la région des Grands Lacs.En novembre 2018, onze écoliers avaient péri dans l'incendie de leurs dortoirs dans le sud du pays. En avril 2008, 18 écolières avaient trouvé la mort, également dans l'incendie de leur dortoir, dans une localité à une trentaine de kilomètres de la capitale.En mars 2006, au moins 13 enfants avaient été tués et plusieurs autres blessés quand un feu s'était déclaré dans une école islamique dans l'ouest de l'Ouganda. En juillet de la même année, six enfants étaient morts dans un incendie similaire dans l'est du pays.

ouganda

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

ouganda, incendie, aveugles, afrique subsaharienne