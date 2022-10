https://fr.sputniknews.africa/20221025/centrafrique-le-president-demet-la-presidente-de-la-cour-constitutionnelle-1056621298.html

Centrafrique: le Président démet la présidente de la Cour constitutionnelle

La présidente de la Cour constitutionnelle centrafricaine, Danièle Darlan, a été démise de ses fonctions sur décision du Président. L'opposition évoque "un... 25.10.2022, Sputnik Afrique

Le Président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, a mis fin, ce mardi 25 octobre, aux fonctions de la présidente de la Cour constitutionnelle.Le décret a été aussitôt attaqué par l'opposition qui l'accuse de "coup d'État" dans le but de modifier la loi fondamentale et autoriser le Président actuel à briguer un troisième mandat.M.Touadéra "vient d'opérer, ce jour, un coup d'État constitutionnel en violant la sacro-sainte règle constitutionnelle de l'inamovibilité des juges de la Cour", écrit dans un communiqué le Bloc Républicain pour la Défense de la Constitution (BRDC), plateforme de partis d'opposition et d'organisations de la société civile.À la tête de la juridiction suprême qui a récemment invalidé plusieurs décrets et projets de loi, Danièle Darlan est considérée, dans ce pays d'Afrique centrale, comme le symbole du bras de fer entre le camp de M.Touadéra et l'opposition.Réforme constitutionnelleM.Touadéra avait été réélu pour cinq ans en décembre 2020 avec 53,16% des voix. Fin août, il avait installé par décrets un comité chargé de rédiger une nouvelle Constitution. Toutefois le 23 septembre, la Cour constitutionnelle les avait annulés sur saisine de l'opposition qui redoutait une remise en cause de l'interdiction de briguer plus de deux mandats dans l'actuelle loi fondamentale.

