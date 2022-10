https://fr.sputniknews.africa/20221024/trois-missiles-ukrainiens-touchent-une-centrale-hydroelectrique-dans-la-region-de-kherson-1056605251.html

Trois missiles ukrainiens touchent une centrale hydroélectrique dans la région de Kherson

Trois missiles ukrainiens touchent une centrale hydroélectrique dans la région de Kherson

Les Ukrainiens ont tiré contre la centrale hydroélectrique de Kakhovka dans la région de Kherson, en lançant 19 missiles HIMARS, dont trois ont touché la... 24.10.2022, Sputnik Afrique

Les Ukrainienes ont tiré 19 missiles des systèmes HIMARS et Olkha sur Novaïa Kakhovka, dont trois ont touché la centrale hydroélectrique de Kakhovka, a annoncé un représentant des services d'urgence de la région de Kherson à Sputnik.Vladimir Leontiev, chef de l'administration de la ville, a expliqué à Sputnik qu'il n'y avait pas de dégâts critiques. L'usine continue de fonctionner.Les autorités soulignent que les forces armées ukrainiennes bombardent presque quotidiennement le village et la station. Selon M. Leontiev, jusqu'à 120 roquettes sont tirées par jour, et les systèmes de défense aérienne russes fonctionnent. Un appel lancé à l’ONU La Russie a également fait circuler un appel à l'ONU pour empêcher la destruction du barrage de la centrale hydroélectrique, qui entraînerait la mort de milliers de personnes. À son tour, le commandant des forces armées engagées dans la zone d'opération militaire, Sergueï Surovikine, a déclaré que les militaires russes disposaient d'informations selon lesquelles Kiev préparerait une frappe massive de missiles sur le barrage hydroélectrique de Kakhovka. Le réservoir de Kakhovka est en cours de vidange afin de minimiser les conséquences possibles.

