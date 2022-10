https://fr.sputniknews.africa/20221023/pour-macron-la-paix-en-ukraine-se-batira-autour-dune-table-1056601792.html

Pour Macron, la paix en Ukraine "se bâtira autour d'une table"

La paix en Ukraine "se bâtira avec l'autre, qui est l'ennemi d'aujourd'hui, autour d'une table", a déclaré le Président français à l'ouverture d'un sommet tenu... 23.10.2022, Sputnik Afrique

"Une paix est possible" en Ukraine quand les Ukrainiens "le décideront", a déclaré dimanche Emmanuel Macron à l'ouverture d'un sommet pour la paix à Rome.M.Macron a également justifié le soutien occidental à Kiev "pour que à un moment le peuple ukrainien puisse choisir la paix", "dans les termes qu'ils auront décidé".Le chef de l'Etat français est arrivé dimanche après-midi à Rome, où il sera reçu lundi matin par le pape François pour une audience privée au Vatican, la troisième entre les deux hommes depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017.M.Macron assume depuis le début du conflit ukrainien en février de continuer à parler à son homologue russe Vladimir Poutine, à la différence d'autres dirigeants occidentaux et notamment du président américain Joe Biden.Il a encore plaidé, vendredi à Bruxelles, pour que Kiev et Moscou reviennent "autour de la table" lorsque ce sera "acceptable" pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky -- mais aussi "le plus tôt possible".

