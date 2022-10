https://fr.sputniknews.africa/20221023/mali-adoption-du-projet-de-loi-sur-la-militarisation-de-la-police-et-de-la-protection-civile-1056597163.html

Mali: adoption du projet de loi sur la militarisation de la police et de la protection civile

Mali: adoption du projet de loi sur la militarisation de la police et de la protection civile

Le projet de loi relatif à la militarisation de la police et de la protection civile malienne a été adopté jeudi par le Conseil national de transition (CNT) du... 23.10.2022

Les conseillers du Parlement de transition ont voté en faveur du projet de loi relatif à la militarisation de la police et de la protection civile malienne (111 voix pour, 0 contre et 0 abstention)."Cette militarisation permettra de déployer la police nationale dans les zones reconquises par l'armée afin d'y assurer la sécurité des populations et de leurs biens et empêcher le retour des forces du mal", avait souligné un communiqué publié le 6 octobre à l'issue de l'adoption de ce projet de loi en Conseil des ministres malien. Le communiqué fait référence aux groupes armés rebelles et jihadistes en conflit avec le pouvoir dans une grande partie du pays.La militarisation "est étendue à la protection civile", c'est-à-dire les sapeurs-pompiers "pour permettre de couvrir l'arrière des forces engagées au combat", selon les termes du document.La militarisation de la police, abandonnée par les autorités en 1993, était l'une des recommandations phares des Assises Nationales de refondation organisées par les autorités de transition en décembre pour "construire une solution de sortie de crise" au Mali.Les policiers "bénéficieront des mêmes avantages que les autres militaires", selon le texte, qui note que les policiers iront dorénavant sur le terrain afin d'assurer de nouvelles missions: Avant le vote du projet de loi par le CNT, une plateforme qui rassemble une dizaine d’organisations syndicales de la police a, dans un communiqué, déploré "un projet porté de manière unilatérale" par le gouvernement. Elle estime que "la démocratie ne rime pas avec une police militarisée". Avec leur nouveau statut, les policiers maliens perdent leur droit de grève, souligne-t-on.Le projet de loi stipule que "les fonctionnaires de police et de la protection civile sont régis par le statut général des militaires", et que "les modalités et conditions" de leur intégration dans l'armée feront l'objet d'une relecture des textes actuellement en vigueur.Le Mali fait face depuis 2012 à des insurrections indépendantistes, des incursions djihadistes et des violences intercommunautaires ayant fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés.

