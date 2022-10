https://fr.sputniknews.africa/20221023/macron-doit-etre-au-courant-quil-ny-a-aucune-sincerite-du-commerce-transatlantique-1056597357.html

Macron "doit être au courant" qu’il n’y a aucune "sincérité du commerce transatlantique"

Macron "doit être au courant" qu’il n’y a aucune "sincérité du commerce transatlantique"

Les critiques d’Emmanuel Macron contre les États-Unis pour la politique de "double standard" sur le gaz ont surpris un sénateur russe. Selon lui, tandis que le... 23.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-23T11:29+0200

2022-10-23T11:29+0200

2022-10-23T11:31+0200

emmanuel macron

alexeï pouchkov

france

états-unis

gaz

commerce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1054975636_876:135:3075:1372_1920x0_80_0_0_4e5143b1a5298e9393a2a4b63ac57f15.jpg

Le sénateur russe Alexeï Pouchkov a ironisé quant aux accusations d’Emmanuel Macron visant les États-Unis vendant du gaz en Europe à des prix trois ou quatre fois plus cher qu’au marché interne.Le Président français a notamment accusé les partenaires américains d’"un double standard" et a exigé "la sincérité du commerce transatlantique" alors que l’Europe fait face à la crise énergétique."D’où Macron a pris cela??" s’est étonné pour sa part l’ancien représentant à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.Emmanuel Macron "doit être au courant", qu’il ne peut en aucun cas s’agir de quelconque "sincérité du commerce transatlantique", a-t-il conclu."Alliés à deux vitesses"Alors qu'Emmanuel Macron avait déjà débattu "de manière amicale" ce sujet avec le Premier ministre norvégien et le Président états-unien, il s’est dit déterminé à aborder cette question lors de sa visite officielle aux États-Unis début décembre.

france

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

emmanuel macron, alexeï pouchkov, france, états-unis, gaz, commerce