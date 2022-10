https://fr.sputniknews.africa/20221023/fusillade-dans-un-centre-medical-a-dallas-deux-personnes-tuees-le-tireur-arrete-1056596235.html

Fusillade dans un centre médical à Dallas: deux personnes tuées, le tireur arrêté

Deux infirmiers ont été tués lors d'une fusillade survenue samedi dans un centre médical à Dallas, dans l’Etat du Texas (Sud des Etats Unis), a annoncé la... 23.10.2022, Sputnik Afrique

L’assaillant, atteint d’une balle tirée par un agent de sécurité du Methodist Dallas Medical Center, a été appréhendé et transféré à un autre hôpital de la ville, a indiqué la police sur Twitter.Dans un communiqué, la direction de l’hôpital a déploré ce drame, en rassurant qu’il n’y a pas de menace en cours."Pendant cette période dévastatrice, nous voulons assurer à nos patients et à nos employés que le centre médical méthodiste de Dallas est en sécurité et qu'il n'y a pas de menace permanente", a indiqué la direction.Les fusillades restent un fléau récurrent aux États-Unis, faisant de nombreuses victimes dans un pays où le droit de posséder des armes est garanti par la Constitution. Selon les observateurs, la criminalité par armes à feu est en augmentation dans des grandes villes comme New York, Chicago, Miami ou San Francisco, notamment depuis la pandémie de 2020.Environ 49.000 personnes sont mortes par balle aux Etats-Unis en 2021, contre 45.000 en 2020, qui était déjà une année record. Cela représente plus de 130 décès par jour, dont plus de la moitié sont des suicides.

