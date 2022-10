https://fr.sputniknews.africa/20221022/trois-francais-planent-au-dessus-du-taj-mahal-en-wingsuit--video--1056592991.html

Trois Français planent au-dessus du Taj Mahal en wingsuit – vidéo

Ces trois Français ont sans aucun doute apprécié la vue à couper le souffle alors qu’ils survolaient le Taj Mahal en wingsuit, à près de 500 m d’altitude. Il... 22.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-22T16:50+0200

2022-10-22T16:50+0200

2022-10-22T16:56+0200

inde

vol

taj mahal

unesco

Un trio de sportifs amateurs français -Frédéric Fugen, Vincent Cotte et Aurélien Chatard- a sauté d’un avion pour ensuite survoler le Taj Mahal en wingsuit, à environ 500 m d’altitude. À plus de 140 km/h.D’après Now This News, c’est la première cascade aérienne de ce type effectuée au-dessus de ce célèbre monument indien.Comme le rapporte Indian Express, avant de se rendre en Inde, les amateurs se sont entraînés en France.

inde

inde, vol, taj mahal, unesco