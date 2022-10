https://fr.sputniknews.africa/20221022/lotan-se-rapproche-dune-confrontation-armee-avec-la-russie-selon-un-diplomate-russe-1056590840.html

L’Otan se rapproche d’une confrontation armée avec la Russie, selon un diplomate russe

L’Otan se rapproche d’une confrontation armée avec la Russie, selon un diplomate russe

En submergeant l’Ukraine d’armements, les pays de l’Otan se rapprochent du seuil périlleux d’une confrontation directe avec la Russie, estime un vice-directeur... 22.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-22T14:45+0200

2022-10-22T14:45+0200

2022-10-22T14:45+0200

otan

russie

livraison d'armes à l'ukraine

confrontation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104214/86/1042148641_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_06eb18f05a0536201d5935e54094a1e5.jpg

Konstantin Vorontsov, vice-directeur du département de la non-prolifération et du contrôle des armements au ministère russe des Affaires étrangères, juge menaçantes les livraisons d’armes à l’Ukraine par les pays occidentaux.Le diplomate a noté que selon les données de l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale publiées la semaine dernière, l’Occident a déjà livré pour 42,3 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine. Plus de la moitié (28,3 milliards) revient aux États-Unis.Principal bénéficiaire"Washington reste le grand bénéficiaire de l’effusion de sang qui continue: les pays occidentaux sont obligés de lui acheter des armements et du matériel de guerre. Il convient de rappeler que la loi de prêt-bail pour l’Ukraine qui est irremboursable à 90% permet à Washington de fournir des commandes à son complexe militaro-industriel et de baisser l’inflation grâce à la création de nouveaux emplois. On peut dire avec certitude qu’une grande part de ces armes se trouve déjà ou se trouvera prochainement sur le marché noir, dont le chiffre d’affaires mensuel dépasse le milliard de dollars."Tous seront punisDe l’avis du diplomate, les livraisons d’armes à l’Ukraine par les pays de l’Union européenne et de l’Otan "les rendent complices de l’agression contre la Russie, ainsi que des crimes de guerre et des actes terroristes que Kiev commet contre la population civile depuis huit ans".

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

otan, russie, livraison d'armes à l'ukraine, confrontation