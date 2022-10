https://fr.sputniknews.africa/20221022/en-centrafrique-leclairage-des-rues-appele-a-endiguer-la-violence-1056591284.html

En Centrafrique, l'éclairage des rues appelé à endiguer la violence

Après la signature d'un accord sur l’éclairage public utilisant l’énergie solaire à Bangui, la ville centrafricaine de Sibut accueille un projet similaire. Des... 22.10.2022, Sputnik Afrique

Des appareils d’éclairage électrique seront désormais présents dans la ville centrafricaine de Sibut, qui connaît toujours des difficultés en la matière, relate le site Ndjoni Sango.La mesure est notamment censée "freiner les actions nocturnes des bandits de grand chemin". Les problèmes d’éclairage sont de taille dans la préfecture de Kémo. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique(Minusca) vient donc de lancer un projet d’implantation de 100 lampadaires solaires dans cette localité pour couvrir les besoins de ses habitants etaider les forces de sécurité à assurer leur protection.Le coût de ce projet s'élève à hauteur de près de 40.000 dollars US.Déficit d'énergie et violencesLes habitants de la région de Kémo sont en effet menacés par les affrontements de deux groupes rivaux anti-balaka (milices d'autodéfense mises en place par des paysans) dans la localité de Ndjoukou. Les affrontements intenses de la mi-octobre, qui ont fait une dizaine de morts, ont poussé des habitants à se réfugier de l’autre côté de la rive, en République démocratique du Congo, par peur d’éventuelles représailles.La République centrafricaine affiche l’un des taux d’électrification les plus bas au monde et connaît un déficit d’électricité qui affecte même la capitaleBangui, rappelle l'agence Ecofin. Un accord pour financer un projet d’éclairage public utilisant l’énergie solaire à Bangui a été également signé le 13 octobre par le PDG du Fonds saoudien pour le développement (SFD) et le ministre d’État chargé de l’Économie, de la Planification et de la Coopération, Félix Moloua.

