Un Ougandais condamné à la perpétuité pour trafic d'ivoire

Un habitant de Kampala, la capitale ougandaise, a été condamné le 20 octobre pour possession illégale d'espèces protégées. L'homme a été arrêté le 18 janvier avec deux morceaux d'ivoire d'éléphant de près de 10 kilogrammes, relate l'Uganda Wildlife Authority (UWA) dans un communiqué.Selon la magistrate, en tant que récidiviste, il méritait la prison à vie. Une nouvelle loi adoptée en 2019 avait en effet durci les peines pour braconnage ou trafic d'espèces menacées.L'inculpé avait été arrêté pour la première fois en juillet 2017 avec quatre morceaux d'ivoire et une peau d'okapi, animal forestier rare ressemblant à un zèbre, endémique de la République démocratique du Congo voisine. Il avait alors été condamné à 18 mois de prison."Les délits de possession illégale d'espèces protégées sont monnaie courante et il est nécessaire de les réprimer", a souligné la magistrate en chef du Tribunal des normes, des services publics et de la faune. Selon elle, l'accusé ne méritait pas d'indulgence.Des animaux en dangerLe trafic d'espèces sauvages est la quatrième activité illicite la plus importante dans le monde, générant 7 millions de dollars par an, rappelle le quotidien ougandais Daily Monitor. La population d'éléphants en Ouganda augmente depuis les années 1990, mais elle est toujours confrontée à des menaces de braconnage et de trafic, ajoute la BBC. Il reste un peu plus de 7.900 de ces animaux à l'état sauvage dans ce pays.Les éléphants de forêt d'Afrique sont classés comme étant en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature et les éléphants de savane sont classés comme étant en danger.

