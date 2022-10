https://fr.sputniknews.africa/20221021/ukrainiennes-expulsees-dun-restaurant-de-paris-le-gerant-se-defend-1056581561.html

Ukrainiennes expulsées d'un restaurant de Paris, le gérant se défend

Ukrainiennes expulsées d'un restaurant de Paris, le gérant se défend

À Paris, un "partisan de Poutine" dément avoir viré deux Ukrainiennes de son restaurant à cause de leur nationalité. Les clientes ont en fait refusé de... 21.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-21T10:44+0200

2022-10-21T10:44+0200

2022-10-21T10:44+0200

france

paris

ukraine

réfugiés

restaurant

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/14/1045252413_0:200:1921:1280_1920x0_80_0_0_064e2b94c9e0c7b3727166b00d263337.jpg

Deux réfugiées ukrainiennes ont publiquement accusé le gérant d'un restaurant parisien de les avoir expulsées en scandant "Viva Poutine!" Le restaurateur, pour sa part, a expliqué à Sputnik que ce n'est pas leur nationalité ou ses sympathies politiques, mais leur comportement qui l'avait poussé à leur demander de partir.Le conflit a éclaté lundi au Cosy Montparnasse. Volodymyr Kogutyak, vice-président de l’Union des Ukrainiens de France, a partagé sur Twitter une vidéo dans laquelle le gérant est en train de scander ces paroles. Elle est censée démontrer son attitude anti-ukrainienne.Elles n'ont pas voulu consommerCependant, selon la version du gérant, les deux femmes sont venues dans le restaurant, ont utilisé les toilettes et une prise de courant, mais ont refusé de consommer quoi que ce soit. Et elles ont déclaré qu'elles étaient Ukrainiennes. Mais pour l'établissement, a-t-il dit, il est égal d’être Ukrainien ou pas. Il leur a proposé de prendre au moins un café à emporter pour justifier ses services, mais elles ont refusé.Après quelques minutes d'altercations verbales, les femmes ont menacé de faire au restaurant une mauvaise publicité sur les réseaux sociaux, en soulignant qu'elles étaient Ukrainiennes. Énervé, le gérant a alors crié que dans ce cas, il était pour Poutine.Les menaces se matérialisentL'homme dit avoir agi sur le coup de l'énervement, mais les menaces des clientes se sont rapidement matérialisées: le Cosy Montparnasse a reçu une vague d’avis négatifs sur les réseaux sociaux. L’épouse du responsable a confié à Sputnik avoir reçu de nombreuses menaces, dont de mort, sur les réseaux sociaux de la part d'Ukrainiens. Elle a peur pour sa vie et pour ses enfants.Selon elle, ce n'est pas la première fois que des Ukrainiens refusent de payer dans leur restaurant. Il ne s'agit pas de personnes vraiment démunies qui fréquentent le centre de réfugiés, mais celles qui sont bien vêtues et portent parfois des sacs Louis Vuitton, a-t-elle précisé. Elles profitent simplement de la situation difficile de leur pays.

france

paris

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Le propriétaire d’un resto parisien sur deux Ukrainiennes qui l'ont accusé de discrimination Le propriétaire d’un resto parisien sur deux Ukrainiennes qui l'ont accusé de discrimination 2022-10-21T10:44+0200 true PT3M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, paris, ukraine, réfugiés, restaurant, видео