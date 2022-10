https://fr.sputniknews.africa/20221021/refus-dobtemperer-une-jeune-femme-grievement-blessee-par-des-tirs-policiers-en-seine-saint-denis-1056583005.html

Refus d'obtempérer: une jeune femme grièvement blessée par des tirs policiers en Seine-Saint-Denis

Une femme de 29 ans a été grièvement blessée par des tirs policiers lors d'un refus d'obtempérer à Bondy dans la nuit de jeudi à vendredi et son pronostic... 21.10.2022, Sputnik Afrique

Suite à un refus d'obtempérer à Bondy, une femme de 29 ans a été grièvement blessée par des tirs policiers dans la nuit de jeudi à vendredi et son pronostic vital était engagé."Vers 1H30, un véhicule est contrôlé pour circulation à vive allure" à Bondy, au nord de Paris, a relaté le parquet, confirmant une information du site Actu17."Le véhicule s'arrête puis redémarre, possiblement en direction des policiers", a ajouté la même source, sans plus de détail sur les faits à ce stade.Au moment où la voiture a redémarré, un des policiers, membre d'un équipage de police-secours, a ouvert le feu au moins à deux reprises en direction de la conductrice, a retracé une source policière. La jeune femme a été blessée au bras et à l'aisselle, selon cette source. Transportée en urgence à l'hôpital, ses jours étaient en danger vendredi, a indiqué le parquet.Deux enquêtes ouvertesDeux enquêtes ont été ouvertes, a précisé le parquet. L'une visant la conductrice, pour "tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique", a été confiée à la police judiciaire du département. La seconde à l'encontre du policier, pour "violences avec arme", est dirigée par l'Inspection générale de la police nationale (IGPN).Par ailleurs, une personne qui se trouvait également à bord du véhicule était recherchée vendredi par les forces de l'ordre.Depuis le début de l'année, douze personnes sont mortes après des tirs de la police lors de refus d'obtempérer.Le 14 octobre, dans le XIIe arrondissement de Paris, un homme de 32 ans a été tué par un policier de 25 ans. Le fonctionnaire a été mis en examen dimanche pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner" et placé sous contrôle judiciaire.

