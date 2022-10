https://fr.sputniknews.africa/20221021/linde-teste-avec-succes-un-missile-balistique-de-nouvelle-generation-1056587159.html

L'Inde teste avec succès un missile balistique de nouvelle génération

L'Inde teste avec succès un missile balistique de nouvelle génération

L'Inde a testé, vendredi, avec succès un missile balistique de nouvelle génération "Agni Prime", ont indiqué des responsables indiens de la défense. 21.10.2022, Sputnik Afrique

D'une portée de 1.000 à 2.000 kilomètres, le missile qui a atteint les objectifs de test avec succès, a été testé au large de l'Etat indien de l'Odisha (est) vers 09h45 (locale), ajoute la même source, citée par des médias indiens.En octobre 2021, l'Inde avait déjà testé son missile balistique intercontinental "Agni-5" en configuration d'une portée de plus de 5.500 km.Selon le ministère indien de la Défense, le test d'Agni-5 est conforme à la politique déclarée de l'Inde d'avoir une dissuasion minimale crédible qui sous-tend l'engagement du "No First Use" (Non-recours en premier aux armes nucléaires).Le gouvernement Modi œuvre ces dernières années à promouvoir l'initiative "Make in India" ayant pour but de relancer la conception, le développement et la fabrication locale, y compris la relance de l'industrie de défense.Dans ce sens, l'Organisation indienne de recherche et de développement pour la défense (DRDO) a mis en 2020 à la disposition des entreprises industrielles indiennes un total de 1.500 de ses brevets pour promouvoir la fabrication des équipements notamment ceux liés à la technologie des missiles, les sciences de la vie et la technologie navale.

