La Turquie a testé en secret un nouveau missile - vidéo

Intervenant ce 21 octobre à Istanbul, Recep Tayyip Erdogan a reconnu les essais d’un nouveau missile balistique.Les essais du missile développé par la société d’armement Roketsan ont eu lieu sur le littoral de la mer Noire. Le missile a atteint sa cible située à une distance de 561 kilomètres en 458 secondes.Une vidéo ayant fuitéLes détails des essais et les caractéristiques du missile n’ont pas été dévoilés.Une vidéo de ce nouveau missile Tayfun (Typhon), filmée lors d’un test de lancement depuis la ville de Rize sur la mer Noire, a fuité et a été diffusée dans les médias turcs et internationaux.Bien qu’aucun traité international n’interdise les programmes de développement de missiles balistiques, la Turquie se montre prudente concernant les informations relatives à ses capacités de fabrication d’armes.Deux autres missiles ont été précédemment développés dans le pays: Yıldırım (Éclair) et Bora (Orage), respectivement d’une portée de 150 km et de 280 km.Par mesure de précaution supplémentaire, Ankara ne dévoile pas les tests de projectiles qui ont une portée de plus de 300 km, selon de nombreuses sources.

