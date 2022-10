https://fr.sputniknews.africa/20221021/flambee-des-prix-les-repas-dans-les-ecoles-seront-vegetariens-dans-cette-ville-europeenne-1056583155.html

Flambée des prix: les repas dans les écoles seront végétariens dans cette ville européenne

La ville allemande de Fribourg a décidé d’opter pour de la nourriture uniquement végétarienne dans les crèches et les écoles maternelles. Une mesure prise en... 21.10.2022, Sputnik Afrique

À partir de la prochaine année scolaire, les enfants des crèches municipales et des écoles élémentaires de Fribourg, en Allemagne, ne pourront plus manger que des repas végétariens. C’est ce qu’a décidé la majorité du conseil municipal, dont des parents, relate Tagesspiegel.Jusqu’ici, dans les crèches et les écoles maternelles de Fribourg, les élèves pouvaient choisir entre un menu végétarien et celui avec de la viande ou du poisson, est-il précisé. La décision de restreindre le choix de menu s’explique principalement par l'augmentation des coûts.À plus long terme, il est probable que ce nouveau règlement avec menu standard sera appliqué aux écoles secondaires.Sous le feu des critiquesSi les élèves peuvent emmener avec eux leurs lunch box avec de la viande, cette réglementation n’a pas fait l’unanimité.Par exemple, le ministère de l'Agriculture de Stuttgart a estimé que la viande faisait partie d'une alimentation équilibrée. Le ministère dirigé par le chef de département Peter Hauk (CDU) ne soutient donc pas un régime exclusivement végétarien comme une exigence.

