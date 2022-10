https://fr.sputniknews.africa/20221020/violents-heurts-entre-policiers-et-manifestants-dans-la-capitale-tchadienne---images-1056570485.html

Des centaines de personnes se sont réunies à N'Djamena, des heurts entre les forces de l’ordre et les manifestants sont rapportés par l’AFP.Des nuages de fumée sont visibles dans la capitale tchadienne, des barricades sont dressées dans plusieurs quartiers, des pneus brûlent sur certains axes principaux.Ces manifestations surviennent alors que N'Djamena et d’autres villes du sud et du centre du pays restent exposées à des inondations. De fortes pluies tombent depuis plusieurs semaines et ont affecté plus d'un million de personnes.La veille le Président tchadien Mahamat Déby Itno a décrété un "état d'urgence".

