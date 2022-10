https://fr.sputniknews.africa/20221020/une-journaliste-de-bfm-tv-coupee-apres-avoir-evoque-des-crimes-des-militaires-ukrainiens---video-1056575211.html

Une journaliste de BFM TV coupée après avoir évoqué des crimes des militaires ukrainiens - vidéo

Lors de son reportage consacré à l’évacuation des civils de Kherson, une journaliste de BFM TV a révélé que l’infrastructure de la ville, notamment des... 20.10.2022, Sputnik Afrique

L’envoyée spéciale de BFM TV en Ukraine, Anne-Laure Banse, n’a pas pu terminer le 19 octobre son reportage en direct sur l’évacuation des civils de la ville de Kherson. En plein direct, la liaison a été coupée. Par une étrange coïncidence, cela s’est produit alors que la journaliste commençait à raconter les choses pouvant porter atteinte à la réputation de l’armée ukrainienne.Ainsi, la présentatrice voulait savoir pourquoi les autorités russes avaient décidé d’évacuer la population. La correspondante a d’abord évoqué une contre-offensive ukrainienne et "une situation tendue" pour l’armée russe, puis a déclaré que la ville était "occupée" et avait été "annexée" fin septembre par la Russie.Sur ces mots la liaison a été coupée. "On a perdu Anne-Laure Banse", a constaté tranquillement le présentateur, avant de passer à la suite.De la censure?Cette séquence a provoqué de vives réactions des internautes qui évoquent une censure délibérée de la part de BFM TV.Un autre, usant du pseudo Un Français, s’exclame: "colossal", et accuse le média de couper "clair et net" sa journaliste qui a osé dire la vérité.

