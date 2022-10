https://fr.sputniknews.africa/20221020/radar-us-lance-roquettes-la-defense-russe-actualise-le-bilan-de-son-operation-militaire-en-ukraine-1056571408.html

Radar US, lance-roquettes: la Défense russe actualise le bilan de son opération militaire en Ukraine

Radar US, lance-roquettes: la Défense russe actualise le bilan de son opération militaire en Ukraine

2022-10-20

2022-10-20T11:32+0200

2022-10-20T11:32+0200

2022-10-20T12:25+0200

donbass. opération russe

russie

ministère russe de la défense

La Défense russe dresse son bilan quotidien de son opération spéciale en Ukraine.Au cours des 24 dernières heures, un radar américain AN/TPQ-36 a été détruit dans la république de Donetsk, selon le communiqué du ministère russe de la Défense. De même, un hélicoptère ukrainien Mi-8, ainsi que 18 drones ont été éliminés dans la région de Zaporojié.Dans la région de Kharkov, les forces russes ont détruit un lance-roquettes multiple Olkha."Les militaires ukrainiens ont fui en désordre"Dans la région de Kherson, près des villages de Soukhanovo et Novaya Kamenka, les forces armées russes ont repoussé la contre-offensive des militaires ukrainiens, plus de 200 d'entre eux ont été éliminés, selon le ministère.Plus de 40 militaires ukrainiens ont été éliminés suite aux tentatives infructueuses de traverser le fleuve Jerebets dans la république de Lougansk.Comme durant les jours précédents, les forces russes ont continué de cibler les infrastructures ukrainiennes énergétiques et militaires.

